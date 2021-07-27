В Омске направили на принудительное лечение мужчину, убившего трех щенков

ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Омский суд направил на принудительное лечение мужчину, который двух щенков утопил в ведре, а третьего убил электропилой, сообщается во вторник на сайте Центрального районного суда Омска. В отношении мужчины была возбуждено уголовное дело о жестком обращении с животными, но теперь он освобожден от уголовной ответственности.

"Постановлением Центрального районного суда г. Омска освобожден от уголовной ответственности гр. В <…> В отношении гр. В. применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.

В январе 2021 года 44-летний мужчина утопил в ведре двух щенков, которых родила дворовая собака. Затем он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил электропилой третьего щенка. Произошедшее он снял на видео, а затем выложил в соцсети. По этим публикациям его вычислили активисты и местные жители, которые обратились в полицию. Мужчина был задержан, в отношении него было заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными.