Мишустин поручил ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Тысячи людей пострадали от паводков на Дальнем Востоке, необходимая помощь людям оказывается, но важно ускорить и упростить этот процесс. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.

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"Сейчас работа, в которой участвуют аварийно-спасательные и социальные службы, продолжается, необходимая помощь людям оказана, сегодня оценка материального ущерба, чтобы выплатить компенсации людям. Понимаю, что точность подсчетов важна, но все же прошу все службы, руководство регионов, постараться ускорить этот процесс, поменьше бюрократии, чтобы людям, которые потеряли немало, не пришлось тратить время в бесконечных очередях", - сказал Мишустин.

Мишустин констатировал, что стихия наносит и весомый хозяйственный ущерб. Так, была размыта ветка Транссибирской магистрали в Забайкалье, разрушен мост. Всего сильные паводки, произошедшие более двух недель назад, охватили четыре региона Дальнего Востока - Забайкальский и Хабаровский края, Амурскую и Еврейскую автономную области. "Пострадали десятки населенных пунктов, сотни домов, многие с приусадебными участками. Повреждена транспортная инфраструктура, мосты, автодороги - около 800 км. Серьезный ущерб понесли более 40 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий", - перечислил председатель кабмина последствия стихии.

Он заметил, что природные катаклизмы поддаются прогнозу, но их невозможно избежать. "Конечно, крайне важно сберечь людей", - подчеркнул премьер.

Строительство защитных сооружений

Премьер потребовал также ускорить строительство гидротехнических сооружений для защиты от паводков регионов Дальневосточного округа.

"Нельзя забывать о мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций, необходимо ускорить строительство гидротехнических сооружений в Еврейской автономной области, в Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях", - заявил председатель правительства.

Поддержка пострадавших сельхозпроизводителей

Мишустин поручил предусмотреть средства на поддержку пострадавших от паводков сельхозпроизводителей Дальнего Востока.

"Нужно учесть поддержку ряда отраслей, в том числе предприятий агропромышленного комплекса, а также жителей сельской местности, которые фактически потеряли урожай на приусадебных участках", - сказал председатель правительства.

"Надо предусмотреть средства, чтобы помочь пострадавшим в этой части", - распорядился премьер.

На совещании Мишустин поручил представить доклады о том, как идет в регионах ликвидация последствий природных катаклизмов.

Регионы Дальнего Востока периодически подвергаются паводкам. Обычно их вызывают обильные дожди летом или осенью. Сейчас мощный паводок переживает Амурская область, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. Подтопленными оказались 975 жилых домов, а также 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попали 32 населенных пункта, пострадали более 7 тыс. человек.

В Забайкальском крае паводки, возникающие еще с весны, периодически наносят ущерб жилью и инфраструктуре. В июле подтопленными оказались более 2,6 тыс. домов, пострадали 6,7 тыс. человек.