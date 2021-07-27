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Лесные пожары в России
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Мишустин призвал активнее подключать авиатехнику к борьбе с пожарами в Якутии

Премьер-министр отметил, что правительство уже направило дополнительно 400 млн рублей на борьбу с природными пожарами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал активнее использовать авиацию при тушении пожаров в Якутии.

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На совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока во вторник он отметил, что в Якутии сложная ситуация с лесными пожарами.

"Правительство уже направило дополнительно почти 400 млн рублей на борьбу с огнем, а всего в текущем году мы выделим на эти цели около 3 млрд рублей. Но, конечно, нужно активнее подключить к тушению огня в Якутии авиатехнику, проработать вопрос о том, чтобы всегда был необходимый запас топлива для самолетов и пожарных машин, которые будут бороться с огнем", - сказал глава правительства.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Там действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. В республике зафиксировано 135 природных пожаров на площади свыше 1,2 млн га, проводятся работы по тушению на площади 516 тыс. га. За прошедшие сутки локализовано 13 природных пожаров, ликвидировано 34.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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