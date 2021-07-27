Мишустин призвал активнее подключать авиатехнику к борьбе с пожарами в Якутии

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

На совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока во вторник он отметил, что в Якутии сложная ситуация с лесными пожарами.

"Правительство уже направило дополнительно почти 400 млн рублей на борьбу с огнем, а всего в текущем году мы выделим на эти цели около 3 млрд рублей. Но, конечно, нужно активнее подключить к тушению огня в Якутии авиатехнику, проработать вопрос о том, чтобы всегда был необходимый запас топлива для самолетов и пожарных машин, которые будут бороться с огнем", - сказал глава правительства.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Там действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. В республике зафиксировано 135 природных пожаров на площади свыше 1,2 млн га, проводятся работы по тушению на площади 516 тыс. га. За прошедшие сутки локализовано 13 природных пожаров, ликвидировано 34.