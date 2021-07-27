{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СК возбудил 11 дел в Петербурге из-за нарушений кафе коронавирусных ограничений

На игнорирование заведениями коронавирусных ограничений жаловались граждане, в связи с чем СК совместно с сотрудниками петербургского главка МВД и Роспотребнадзора проводили проверки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Следователи СК в Санкт-Петербурге за период пандемии возбудили 11 уголовных дел из-за нарушений кафе, барами, ресторанами и другими организациями коронавирусных ограничений. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марина Парастаева.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Всего за 12 месяцев 2020 года следственными подразделениями Главного следственного управления было возбуждено десять уголовных дел по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушения санитарно-эпидемиологических правил. За истекший период 2021 года следственными подразделениями Главного следственного управления было возбуждено одно уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ, которое также было направлено в суд", - сказала Парастаева.

Она добавила, что по всем направленным в суды делам виновным лицам назначены штрафы. По ее словам, на игнорирование заведениями коронавирусных ограничений жаловались граждане, в связи с чем СК совместно с сотрудниками петербургского главка МВД и Роспотребнадзора проводили проверки. "Причиной указанных проверочных мероприятий явились многочисленные жалобы жителей города, в результате чего отдельные районы, в частности улица Рубинштейна, превратились в "болевые" точки города", - отметила она.

В 2020 году рестораны, бары и кафе в Петербурге могли работать до 23:00 мск, такое решение было принято властями города для предотвращения распространения коронавируса. На новогодние праздники с 30 декабря по 3 января также вводился полный запрет на работу общепита. После публикации соответствующего постановления властей несколько десятков ресторанов, баров и кальянных города создавали так называемую "Карту сопротивления" (несколько заведений, которые собираются работать в штатном режиме, несмотря на введенные в городе ограничения - прим. ТАСС), на которой отметили свое местонахождение и заявили, что продолжат работу в штатном режиме, несмотря на ограничения. СК тогда пригрозил уголовными делами заведениям, которые отказываются соблюдать ограничения. С 30 января этого года в Петербурге было снято большинство ограничений по работе предприятий общественного питания, в том числе отменен запрет на их ночную работу.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19
В Курске трамвай сошел с рельсов
Два человека получили травмы
Читать полностью