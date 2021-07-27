СК возбудил 11 дел в Петербурге из-за нарушений кафе коронавирусных ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Следователи СК в Санкт-Петербурге за период пандемии возбудили 11 уголовных дел из-за нарушений кафе, барами, ресторанами и другими организациями коронавирусных ограничений. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марина Парастаева.

"Всего за 12 месяцев 2020 года следственными подразделениями Главного следственного управления было возбуждено десять уголовных дел по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушения санитарно-эпидемиологических правил. За истекший период 2021 года следственными подразделениями Главного следственного управления было возбуждено одно уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ, которое также было направлено в суд", - сказала Парастаева.

Она добавила, что по всем направленным в суды делам виновным лицам назначены штрафы. По ее словам, на игнорирование заведениями коронавирусных ограничений жаловались граждане, в связи с чем СК совместно с сотрудниками петербургского главка МВД и Роспотребнадзора проводили проверки. "Причиной указанных проверочных мероприятий явились многочисленные жалобы жителей города, в результате чего отдельные районы, в частности улица Рубинштейна, превратились в "болевые" точки города", - отметила она.

В 2020 году рестораны, бары и кафе в Петербурге могли работать до 23:00 мск, такое решение было принято властями города для предотвращения распространения коронавируса. На новогодние праздники с 30 декабря по 3 января также вводился полный запрет на работу общепита. После публикации соответствующего постановления властей несколько десятков ресторанов, баров и кальянных города создавали так называемую "Карту сопротивления" (несколько заведений, которые собираются работать в штатном режиме, несмотря на введенные в городе ограничения - прим. ТАСС), на которой отметили свое местонахождение и заявили, что продолжат работу в штатном режиме, несмотря на ограничения. СК тогда пригрозил уголовными делами заведениям, которые отказываются соблюдать ограничения. С 30 января этого года в Петербурге было снято большинство ограничений по работе предприятий общественного питания, в том числе отменен запрет на их ночную работу.