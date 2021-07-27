Движение на единственной дороге, ведущей к Эльбрусу, перекрыли из-за селя

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Движение на единственной дороге, ведущей к горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии (КБР), перекрыли в районе поселка Эльбрус из-за схода селя. Об этом журналистам сообщил во вторник руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Кантемир Беров.

"В 05:15 мск 27 июля <...> поступила информация о том, что на 88-м км федеральной автодороги Прохладный - Баксан - Азау (А-158, район поселка Эльбрус) в связи с выносом селевого потока на проезжую часть перекрыто движение. Уровень реки Баксан критических значений не превышает", - сказал Беров.

На месте находится оперативная группа МЧС России и подразделения отдела полиции по Эльбрусскому району. Погибших и пострадавших нет.

"Начаты работы по расчистке дорожного полотна, на месте задействованы две единицы спецтехники и семь человек дорожной службы", - отметил Беров, уточнив, что на расчистку дороги уйдет не менее трех часов. Информация уточняется. МЧС просит жителей и гостей республики воздержаться от поездок в данном направлении.