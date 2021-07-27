Детдома Приангарья должны усилить медконтроль после случая с изнасилованием воспитанников

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области после представления прокуратуры поручило подведомственным учреждениям, где воспитываются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, усилить контроль за оказанием медицинских услуг воспитанникам. Об этом во вторник сообщила ТАСС замглавы ведомства Татьяна Плетан.

Прокуратура проводила проверку в связи с инцидентом в одном из детдомов Иркутска, где 12-летнего воспитанника подозревают в изнасиловании других детей. Надзорное ведомство выявило факты недостаточного контроля за детьми в этом учреждении.

"По результатам рассмотрения представления прокуратуры Иркутской области министерством социального развития, опеки и попечительства <...> в адрес директоров учреждений социального обслуживания несовершеннолетних и семей направлено поручение об усилении контроля по предоставлению медицинских услуг воспитанникам, в том числе своевременному направлению несовершеннолетних в учреждения здравоохранения согласно рекомендациям врачей", - сообщила Плетан.

Она уточнила, что всего в Иркутской области работает 31 учреждение для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 12-летний воспитанник учреждения "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска" склонял к действиям сексуального характера других воспитанников - мальчиков в возрасте трех-пяти лет. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"". Подросток был помещен в психиатрическую больницу на обследование.

Директор детдома с 2 июля отстранили от должности. По решению суда она отправлена под домашний арест как фигурант уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий". По версии следствия, директору было известно о случаях насилия, но она не сообщила об этом в правоохранительные органы, а только организовала внутреннее служебное расследование. Служебное расследование также проводило Минсоцразвития, которое передало материалы в СК.