В Омской области экс-главу района приговорили к трем годам колонии за мошенничество

ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Омский суд приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего главу Седельниковского района Омской области А. Сабаева, который использовал служебное положение для похищения 2,6 млн рублей при ремонте автодороги. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий на срок два года", - сообщила пресс-служба.

Установлено, что в 2018 году администрация Седельниковского сельского поселения заключила контракт по ремонту автомобильной дороги с компанией, подконтрольной Сабаеву. Ремонтные работы были проведены некачественно и с завышением их стоимости. Несмотря на это глава района, используя свое служебное положение, надавил на должностных лиц сельского поселения, которые подписали документы об исполнении контракта. Это позволило Сабаеву похитить более 2,6 млн рублей, которые были заплачены за невыполненные работы. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с экс-главы района этой суммы.