Мишустин призвал мобилизовать все силы для помощи пострадавшим от пожаров в ДФО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам лично контролировать ликвидацию последствий природных пожаров на Дальнем Востоке и мобилизовать все силы для помощи пострадавшим.

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Во вторник председатель правительства на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока обратился к главам регионов "с просьбой мобилизовать все усилия, чтобы помочь пострадавшим людям, контролировать этот вопрос лично". "Сделать предстоит многое и в максимально сжатые сроки, в таких ситуациях главное оперативность принимаемых решений, речь идет о жизни людей", - указал глава кабинета министров.

"Этой работой будет заниматься мой заместитель Юрий Петрович Трутнев в рамках в том числе правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке", - сказал Мишустин. Он уточнил, что состав комиссии утвержден.