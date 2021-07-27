Почти тысяча домов и более пяти тысяч человек пострадали от паводка в Амурской области

ТАСС, 27 июля. Число пострадавших от мощного паводка в Амурской области, который прошел этим летом, превысило пять тыс. человек в 975 домах. Об этом в ходе совещания по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке под председательством премьер-министра Михаила Мишустина доложил губернатор Приамурья Василий Орлов.

"Всего в зону затопления попало 32 населенных пункта, количество пострадавшего населения составляет 5 176 человек, подтопленными оказалось 975 жилых домов, в которых проживает 2 515 человек. А также 2 016 приусадебных участков и 11 социально значимых объектов. В настоящее время остается подтоплен один дом и 199 подворий", - рассказал глава региона.

Он добавил, что изначально, исходя из прогноза развития ситуации в области было возведено 54 дамбы протяженностью 28 км, что позволило не допустить подтопления еще 16 населенных пунктов, в которых проживает более 67 тыс. человек. Было развернуто десять пунктов временного размещения. Власти региона установили размер единовременной выплаты домам, которые оказались подтоплены на уровне 30 тыс. рублей.

"Кроме того, у нас приняты ряд дополнительных мер поддержки населения на общую сумму 120 млн рублей. Это обеспечение населения дровами и углем, льготы на электроэнергию, реструктуризация кредитов, оказание помощи в натуральной форме тем гражданам, кто утратил урожай на приусадебных участках. Потребность в федеральных выплатах составляет 199 млн рублей на 5 176 граждан. На сегодняшний день произведены выплаты в сумме 73 млн рублей на 2 776 человек", - рассказал Орлов.