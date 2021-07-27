Ущерб от паводка на горных реках в Хабаровском крае оценили в 290 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края оценили ущерб от паводка на горных реках в Верхнебуреинском районе в 290 млн рублей. Об этом в ходе совещания по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке под председательством премьер-министра Михаила Мишустина доложил глава региона Михаил Дегтярев.

В бассейне реки Бурея 14-15 июля выпали сильные осадки интенсивностью до 100 мм за 12 часов, что составило месячную норму. В верхнем течении реки и в ее притоках подъем воды за сутки составил до трех м. Было подтоплено 89 жилых домов в поселках Ургал и Усть-Ургал, дворы, дороги, разрушены мосты. Приостановлена работа паромной переправы через Бурею, связывающей поселения Шахтинск и Софийск с районным центром - поселком Чегдомын, там есть запас продуктов питания, медикаментов и ГСМ.

"Пострадало имущество 344 человек, 124 приусадебных участка, ФАП, школа, администрация, шесть участков внутрипоселковых дорог, повреждено десять автомобильных мостов. <…> Предварительный ущерб составил 290 млн рублей, самая главная здесь строка - это объекты транспортной инфраструктуры", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что эвакуировано было 128 человек, в том числе дети. "В школе поселка Новый Ургал был развернут пункт временного размещения, в котором осталось 47 человек, остальные разместились у родственников. Все эвакуированные граждане вернулись в свои дома", - сказал Дегтярев.

Людей начали эвакуировать еще до начала подтоплений, ориентируясь на прогноз по резкому повышению уровня воды в реках.

Ранее сообщалось о повреждении девяти мостов. Глава Хабаровского края попросил оказать региону финансовую помощь в восстановлении инфраструктуры. "Из запросных позиций правительства Хабаровского края есть одна - это помощь в объеме 244 млн рублей на восстановление транспортной инфраструктуры, поврежденной в результате паводка на реке Бурея", - сказал Дегтярев.

Сейчас все затопленные территории освобождены от воды, краевые и местные власти продолжают работать над ликвидацией последствий паводка, на месте адресную помощь людям оказывает группировка спасателей и пожарных, идет просушка домов, расчистка и дезинфекция прилегающих территорий, а также объектов водоснабжения. Обеспечен подвоз питьевой воды.