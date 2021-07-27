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Полиция Москвы изъяла у приезжего более 300 поддельных сертификатов о вакцинации

По словам злоумышленника, поддельные сертификаты он продавал по 5 тыс. рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московские полицейские изъяли у приезжего 300 бланков и 20 готовых к продаже документов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"На интернет-сайте злоумышленники предлагали приобрести поддельный сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Заказ доставлялся клиенту с помощью курьера. Оперативникам удалось выйти на след производителя фальшивок и задержать его. В его квартире обнаружено и изъято более 300 бланков сертификатов, а также 20 уже заполненных и готовых к продаже документов", - сказала Волк.

Мужчина является уроженцем одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело об изготовлении поддельных документов. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. По его словам, поддельные сертификаты он продавал по 5 тыс. рублей.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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