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В Петербурге задержали мужчину, который сжег кафе из-за конфликта с официантами

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскали и задержали мужчину, подозреваемого в поджоге кафе в Красносельском районе Санкт-Петербурга после конфликта с официантами, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полиция задержала 31-летнего мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение имущества"", - говорится в сообщении. Полиция также задержала женщину, причастность которой к преступлению проверяется.

В воскресенье утром в кафе на проспекте Ветеранов произошел пожар. По данным главка МВД, причиной пожара стал поджог, который устроил посетитель после конфликта с официантами, а затем скрылся. Ущерб составил более 7,5 млн рублей. Здание кафе выгорело полностью, пострадавших нет.

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