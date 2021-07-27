Ущерб экономике ЕАО от паводков последних лет составил 12 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Ущерб от паводков, прошедших на территории Еврейской автономной области (ЕАО) в последние годы, составил около 12 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн во вторник на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.

"На протяжении последних десяти лет Еврейская автономная область подвергается наводнениям регулярно. Если прошедшим в первой половине июля паводком не нанесен значительный вред, то наводнениями 2012, 2019 и 2020 годов экономике региона нанесен совокупный ущерб почти в 12 млрд рублей. Признаны пострадавшими 25 тыс. человек, это более 15% всего населения региона", - сказал он.

Гольдштейн отметил проблему с ремонтом и строительством гидротехнических сооружений, в регионе не построены четыре объекта инженерной защиты от паводков. "Это село Ленинское - протяженность [дамбы] 14,5 км, стоимость 2,4 млрд рублей; строительство защитных дамб в селах <…> Ленинского района, протяженность 2,1 км, стоимость 521 мл рублей; село имени Тельмана Смидовичского района - 2,7 км, 183 млн рублей; село Доброе - Октябрьский район, протяженность 4,3 км, стоимость 50,3 млн рублей. По каждому проекту имеется положительное заключение государственной экспертизы. Заявленный объем финансирования на 2022-23 годы по строительству и реконструкции данных объектов составляет 3,2 млрд рублей", - пояснил глава автономии.

Гольдштейн добавил, что в текущих условиях софинансирования работ региону необходимо изыскать 817 млн рублей или 25% от общей стоимости дамб, в том числе, на переустройство сетей инженерно-технического обеспечения, реконструкцию автомобильных дорог, проходящих рядом с гидротехническими сооружениями, и приобретение мобильного насосного оборудования. Гольдштейн попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который проводил совещание, поручить Минприроды РФ снизить уровень регионального софинансирования до 1% и включить в стоимость все расходы на строительство, учтенные проектной документацией.

Глава области также сообщил, что в собственности муниципалитетов находятся десять гидротехнических сооружений, у которых нет эксплуатирующей организации, не проводятся аварийно-восстановительные работы. Гольдштейн отметил, что в регионе нет специалистов, которые могли бы выполнять эти работы и попросил передать дамбы в ведение федеральных ведомств, которые располагают необходимыми для этого ресурсами.