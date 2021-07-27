В Курганской области против медика возбудили дело за фиктивный сертификат о вакцинации

ТАСС, 27 июля. Уголовное дело возбуждено в отношении медицинского работника в Курганской области за оформление фиктивного сертификата о вакцинации. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального УМВД.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России "Шумихинский" выявлен факт оформления фиктивного сертификата о вакцинации врачом районной больницы. <…> Дознавателем межмуниципального отдела "Шумихинский" УМВД России по Курганской области в отношении медработника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество"). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до одного года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местный житель в мае обратился к сотруднику медучреждения с просьбой о получении сертификата о вакцинации без фактического проведения прививки. И врач внес за денежное вознаграждение заведомо ложные сведения о его иммунизации в соответствующие медицинские документы, на основании которых был оформлен сертификат.