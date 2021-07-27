Жителя Благовещенска арестовали по делу о причинении смертельных травм министру Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Благовещенский городской суд постановил заключить под стражу 39-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Подозреваемый заключен под стражу на два месяца - до 25 сентября", - сказали в пресс-службе.

17 июля во время отдыха на туристической базе 39-летний министр Александр Курдюков во время конфликта получил различные травмы, в том числе головы. Он был госпитализирован, однако 24 июля умер. По подозрению в причинении смерти потерпевшему был задержан 39-летний мужчина. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").