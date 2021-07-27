В Москве за полгода произошло более 220 ДТП с детьми-пешеходами

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 220 дорожных аварий с участием детей-пешеходов произошло в Москве за шесть месяцев текущего года. Об этом во вторник сообщили журналистам в столичной Госавтоинспекции.

"По итогам 6 месяцев 2021 года Госавтоинспекцией столицы зарегистрированы 223 дорожные аварии с участием детей-пешеходов, в которых два ребенка погибли и 230 получили ранения различной степени тяжести. При этом каждый четвертый наезд был совершен на внутридворовой территории, а наиболее часто в качестве пострадавших оказываются дети в возрасте от 6 до 9 лет", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.

В ГИБДД добавили, что анализ всех ДТП с детьми-пешеходами на дворовых территориях показал, что чаще всего они происходят из-за неожиданного выхода пешехода из-за припаркованного автомобиля и несоответствия скорости движения транспортных средств установленным правилам.

Столичное управление Госавтоинспекции обращается к родителям с просьбой уделять больше внимания безопасности детей на дороге.