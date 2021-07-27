На Ямале прокуратура начала проверку по факту подтопления микрорайона

ТАСС, 27 июля. Прокуратура инициировала проверку управляющих организаций и властей по факту подтопления микрорайона в городе Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее местные СМИ сообщили о затоплении нового района города после прошедших ливней. Со ссылкой на жителей они отметили, что уровень воды в течение суток поднялся на десятки сантиметров, местами автомобили затопило по крышу.

"Прокуратура Ноябрьска организовала проверку по публикации, размещенной информационным агентством "ЯмалПРО". В ходе проверки будет дана оценка деятельности управляющих организаций, органа местного самоуправления на предмет соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.