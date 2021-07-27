В Кировской области возбудили дело по факту причинения ущерба природе на 3 млн рублей

КИРОВ, 27 июля. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело по факту причинения ущерба природе на 3 млн рублей в результате незаконного снятия плодородного слоя почвы. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В селе Верхнее Камье Афанасьевского района на землях сельскохозяйственного назначения обнаружен карьер, то есть зафиксирован факт порчи земли путем снятия и перемещения плодородного слоя земли. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК РФ). Согласно предварительному расчету вреда окружающей среде, <...> ущерб составил более 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на расстоянии не более 30 км от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства. Нарушение было выявлено в ходе проведения проверки сотрудниками прокуратуры Афанасьевского района.