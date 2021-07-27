В Новокузнецке женщина поймала выпавшего из окна ребенка

ТАСС, 27 июля. Жительница Новокузнецка спасла выпавшего со второго этажа полуторогодовалого ребенка, успев поймать его, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. Прибывшие медики диагностировали у него незначительные ушибы.

"Из окна второго этажа многоквартирного дома по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новокузнецке выпал полуторагодовалый малыш. Прибывшие на место происшествия инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции "Куйбышевский" УМВД России по г. Новокузнецку выяснили, что маленького мальчика спасла прохожая, которая заметила ребенка в окне и успела поймать его", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что женщина передала ребенка родителям.

Полицейские выяснили, что родители в момент падения ребенка находились дома. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной женщиной. Через соцсети и местные средства массовой информации сотрудники правоохранительных органов смогли найти 64-летнюю жительницу Новокузнецка. В ближайшее время руководство полиции и общественники отблагодарят ее за спасение ребенка.