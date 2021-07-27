В округе Оренбургской области из-за пожара на свалке ввели режим ЧС

ТАСС, 27 июля. Режим ЧС вели в Кувандыкском городском округе Оренбургской области, такое решение принято в связи с пожаром на свалке, сообщает администрация округа во вторник.

"Сегодня ночью неизвестными лицами совершен поджог несанкционированной свалки в Орском поселке города Кувандыка. Решением комиссии в Кувандыкском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в опубликованном сообщении.

"Активного горения нет. Угроза населенным пунктам отсутствует", - говорится в сообщении. По данным администрации округа, сохранялась угроза распространения пожара в сторону деревни Первомайки.

На место происшествия выезжал межрайонный прокурор Александр Турбин для координации действий аварийно-спасательных служб. "В ходе организованной прокуратурой проверки предстоит установить причины и условия, способствовавшие возникновению данной чрезвычайной ситуации. Кроме того, будет дана оценка работе правоохранительных органов по установлению лиц, в результате действий или бездействия которых произошел пожар", - сообщает прокуратура Оренбургской области.

Для предотвращения распространения огня проводились работы по отсыпке свал. Работали два погрузчика, два бульдозера, шесть единиц техники для перевозки грунта. Привлечена передвижная лаборатория для анализа проб воздуха.