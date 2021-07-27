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В ходе крупной антинаркотической операции в Испании задержаны 77 человек

Члены преступной организации поставляли наркотики по морю из Марокко

МАДРИД, 27 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась незаконной торговлей наркотиками. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении гражданской гвардии страны.

По ее информации, главарем группировки является наркоделец, который известен в Испании как "Месси гашиша". В настоящий момент он находится в бегах. Члены преступной организации поставляли наркотики в Испанию по морю из Марокко.

За время крупномасштабной операции, которая началась в декабре прошлого года, были задержаны 77 человек. Стражи порядка изъяли в общей сложности восемь тонн гашиша.

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Испания
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