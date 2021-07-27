В Челябинске произошло ДТП с двумя легковушками

ТАСС, 27 июля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Челябинске, в результате пострадали шесть человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской ГИБДД.

"Утром 27 июля в Челябинске на улице Молодогвардейцев напротив дома 70а водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Renault, на регулируемом перекрестке, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу и столкнулся <...> с автомобилем "Лада Гранта" под управлением водителя 1980 года рождения. После этого оба автомобиля совершили наезд на пешеходное ограждение, повредив его", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, помощь медиков потребовалась шести пострадавшим. "В течение восьми минут шесть бригад скорой медицинской помощи прибыли на место аварии и оказали всю необходимую медицинскую помощь шести пострадавшим. Двое из них от госпитализации отказались, четверо с различными травмами направлены в больницы", - уточнил собеседник.