В Москве задержали одного из мужчин, отобравших у молодого человека Infiniti

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали одного из мужчин, который, угрожая пистолетом и ножом водителю, отобрал у него автомобиль марки Infiniti в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"26 июля в 16:50 на проспекте Маршала Жукова в районе дома 41 остановлен автомобиль Infiniti под управлением 28-летнего мужчины, который был задержан и изобличен в совершении преступления", - сказал собеседник агентства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ). В данный момент соучастник преступления устанавливается, ведется его розыск.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что жертвой стал Никита Веселкин - бывший парень актрисы Настасьи Самбурской, известной по сериалу "Универ. Новая общага". Инцидент произошел в понедельник днем в 4-м Добрынинском переулке, дом 1/9, строение 1 при выезде из подземного гаража. Неизвестные на автомобилях Toyota и Lada преградили путь молодому человеку на Infiniti. Затем один из мужчин, угрожая ножом и пистолетом, завладел его автомобилем, после чего скрылся.