Дорожникам предстоит очистить закрытую дорогу к Эльбрусу от 3 тыс. куб. м селевых масс

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Дорожным службам предстоит очистить временно закрытую дорогу к Эльбрусу от 3 тыс. куб. м. селевых масс в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

С 5:30 мск 27 июля временно закрыт участок единственной автодороги ведущей к курорту "Эльбрус" А-158, близ поселка Эльбрус, после схода селевого потока из-за обильных осадков.

"Для очистки дорожного полотна задействовано семь дорожных рабочих и пять единиц спецтехники (два автопогрузчика, два бульдозера и экскаватор). Дорожникам предстоит очистить проезжую часть от 3 тыс. куб. м. селевых масс. Об открытии участка автодороги специалисты ФКУ Упрдор "Кавказ" сообщат дополнительно", - говорится в сообщении.

МЧС просит жителей и гостей республики воздержаться от поездок в данном направлении.

В настоящее время в регионе идут дожди. В Нальчике за пять ближайших дней выпадет 45 мм осадков, во Владикавказе - 34 мм, в Грозном - около 20 мм. Небольшие дожди пройдут на юге Дагестана и на Ставрополье. В четверг атмосферный фронт уйдет за пределы страны на юг, и погода в республиках Северного Кавказа тоже наладится.