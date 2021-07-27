ГАИ проводит проверку из-за поездки мужчины с ребенком на руках на моноколесе в Москве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московская Госавтоинспекция проводит проверку из-за поездки мужчины с ребенком на руках на моноколесе.

"По факту опубликованного в сети интернет видеоролика, на котором мужчина перевозит ребенка на моноколесе, сотрудниками Госавтоинспекции инициирована проверка", - сообщает ГАИ в своем Telegram-канале.

Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина с ребенком на руках переезжает проезжую часть на моноколесе по пешеходному переходу на пересечении Борисовских прудов и Братеевского моста.