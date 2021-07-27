Во Владимирской области возбудили дело из-за нарушений при приемке школы по нацпроекту

ВЛАДИМИР, 27 июля. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении чиновников, допустивших нарушения при приемке построенной по нацпроекту средней школы в Кольчугино, возбуждены во Владимирской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.

"Выявлена и задокументирована противоправная деятельность начальника МКУ "Управление районного хозяйства"<…>, а также начальника отдела капитального строительства указанного учреждения, связанная с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей и превышением должностных полномочий, повлекших причинение крупного ущерба охраняемых законом интересов общества и государства в рамках национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

В отношении начальника отдела капстроительства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", предъявлено обвинение. Руководитель учреждения подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность". Уголовные дела возбуждены Следственным комитетом по материалам УФСБ.

По версии следствия, с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года должностные лица без проверки соответствия выполненных работ требованиям пожарной безопасности, подписали акты выполненных работ в образовательном учреждении "Средняя школа №1 г. Кольчугино". При осмотре огнезащитного покрытия плит перекрытия школы было установлено, что толщина огнезащитного состава значительно меньше, чем предусмотрено проектом, то есть не обеспечивает необходимое время для эвакуации людей. При данных обстоятельствах объект не должен быть введен в эксплуатацию, однако в марте 2020 года школа была открыта.

Таким образом, действия должностных лиц при приемке школы привели к необоснованному расходованию бюджетных средств на сумму свыше 9 млн рублей. Осенью 2020 года следственное управление СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий при строительстве школы по нацпроекту в Кольчугино.

Новая школа, строительство которой завершалось на средства нацпроекта "Образование", была торжественно открыта в Кольчугино 1 марта 2020 года. На строительство и оснащение учебного заведения было направлено более 500 млн рублей, в том числе 282 млн рублей из федерального бюджета, 172 млн рублей - из областного и 48,6 млн рублей - из местного бюджета. Новая школа в Кольчугино рассчитана на 550 учеников и имеет два блока.