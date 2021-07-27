Иркутский "Водоканал" обязали выплатить более 800 тыс. рублей за загрязнение Ангары

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутске обязал муниципальное предприятие "Водоканал" выплатить 829 тыс. рублей за загрязнение реки Ангара неочищенными стоками в октябре 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

"Арбитражный суд Иркутской области своим решением удовлетворил исковые требования межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории о взыскании с МУП "Водоканал" Иркутска вреда, причиненного водному объекту - реке Ангара - в сумме 829 тыс. 236 рублей", - говорится в сообщении.

По информации Росприроднадзора, "Водоканал" отказался добровольно возмещать ущерб, в связи с чем ведомство обратилось с суд.

В октябре 2020 года в Иркутске произошел сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в Ангару в результате аварии на канализационно-очистных сооружениях. Выявили превышение в воде допустимой концентрации ряда загрязняющих веществ.