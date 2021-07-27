В Красноярском крае перевернулся микроавтобус

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Микроавтобус перевернулся в Красноярском крае, пострадали три пассажира. Предположительно, водитель уснул за рулем. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Сегодня на 200-м км автодороги Канск - Абан - Богучаны 35-летний водитель автомобиля Hyundai Grand Starex, оказывая платную услугу по перевозке пассажиров, следуя по маршруту Красноярск - Кодинск, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры: двое мужчин и женщина <...>. Известно, что водитель осуществлял ночной рейс, госавтоинспекторам пояснил, что уснул за рулем", - сообщили в ГИБДД, добавив, что двое из числа пострадавших госпитализированы.

Всего в автомобиле ехали пятеро пассажиров.

В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил пользования ремнями безопасности, а также за нарушение правил перевозки пассажиров, за отсутствие путевого листа, полиса ОСАГО, управление транспортным средством при наличии неисправностей. Также в Минтранс направлена информация об отсутствии опознавательных знаков легкового такси и опознавательного фонаря на крыше. В отношении перевозчика составлены рапорты за перевозку пассажиров с нарушением проведения предрейсовых медицинского осмотра водителя и технического осмотра транспортного средства. Также к административной ответственности привлечены трое пассажиров, они не были пристегнуты ремнями безопасности.