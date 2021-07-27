ТАСС, 27 июля. Правоохранительные органы в Мордовии пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе УФСБ по республике.

"Управлением ФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с региональными МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность трех жителей региона, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из незаконного оборота изъяты 19 единиц боевого огнестрельного оружия (автоматы АКСУ, пистолеты, гладкоствольные ружья), два прибора для бесшумной стрельбы и более 1,5 тыс. патронов различного калибра. Подпольные оружейники оплачивали приобретаемое оружие, основные части и боеприпасы посредством электронных платежных систем, а затем доставляли покупателям товар через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционные компании.