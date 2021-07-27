Двоих иностранцев задержали в ростовском аэропорту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали в аэропорту Платов двух иностранных граждан, прибывших из Узбекистана и демонстрировавших поддержку запрещенным экстремистским организациям. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

"В международном воздушном пункте пропуска Ростов-на-Дону (Платов) пограничный наряд выявил и задержал двух граждан, прибывших из Республики Узбекистан, на верхней одежде которых были надписи, публично демонстрирующие запрещенные в России экстремистские организации", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами РФ". Иностранцы переданы сотрудникам полиции, добавили в пресс-службе.