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Двоих иностранцев задержали в ростовском аэропорту

Они прибыли из Узбекистана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали в аэропорту Платов двух иностранных граждан, прибывших из Узбекистана и демонстрировавших поддержку запрещенным экстремистским организациям. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

"В международном воздушном пункте пропуска Ростов-на-Дону (Платов) пограничный наряд выявил и задержал двух граждан, прибывших из Республики Узбекистан, на верхней одежде которых были надписи, публично демонстрирующие запрещенные в России экстремистские организации", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами РФ". Иностранцы переданы сотрудникам полиции, добавили в пресс-службе.

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РоссияРостовская область
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