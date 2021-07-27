СМИ: на западе Германии произошел сильный взрыв

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел во вторник на территории полигона в германском городе Леверкузен на юге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Об этом сообщила газета Rheinische Post .

По ее информации, взрыв произошел около 9:30 по местному времени (10:30 мск). Причина случившегося в настоящее время не установлена. О возможном количестве пострадавших также не сообщается. На данный момент ведется расследование произошедшего.

Как отметило издание FOCUS Online, взрыв, предположительно, произошел на одном из объектов германской химико-фармацевтической компании Bayer. Скорее всего, речь идет о мусоросжигательном заводе. Полиция Леверкузена подтвердила факт взрыва и предупредила жителей о необходимости держать двери и окна закрытыми, а также призвала не покидать свои дома.

Кроме того, как уточняет FOCUS Online, на данный момент закрыт участок автомагистрали в районе Леверкузена по направлению в Кельн. На месте происшествия работают сотрудники пожарных служб.