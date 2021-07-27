На Алтае многодетного отца осудили за истязание шестерых детей

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае вынес приговор в отношении жителя одного из сел Немецкого национального района, признав его виновным в истязании шестерых детей за плохую учебу и отказ в помощи по хозяйству. Об этом сообщает во вторник Следственный комитет РФ.

"По данным следствия и суда, у жителя находились на воспитании шесть детей от шсти до 15 лет. Мужчина, с января 2016 по март 2020 года, не желая проявлять терпение и заботу, беспричинно истязал несовершеннолетних, используя малозначительные поводы. Поводом для физического и морального наказания детей могла стать любая провинность - недовольство поведением, отказ в помощи по хозяйству, школьная неуспеваемость. Отец наносил всем детям побои <...>", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального следственного управления СК ТАСС уточнили, что все шестеро детей родные. В настоящее время они проживают с матерью.

Суд признал мужчину виновным по п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), п. "в, з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Ему назначено три года и пять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.