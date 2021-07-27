В ДТП в Алтайском крае погиб один человек

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Немецком национальном районе Алтайского края, погибла восьмилетняя девочка, еще пятеро взрослых и подросток госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГИБДД.

"По предварительным данным, 27 июля около 12:00 (08:00 мск) на 178-м км автодороги от Крутихи до границы с Казахстаном водитель автомобиля "Киа Рио", двигаясь со стороны села Хабары в сторону Славгорода, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лексус РХ 300". В результате пассажир "Киа", девочка 2013 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Водитель этого автомобиля и трое его пассажиров получили травмы", - сказали в пресс-службе. Также травмированы водитель и несовершеннолетний пассажир второго автомобиля. Все они госпитализированы.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.