Площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 15 тыс. га за счет отжига крупных очагов

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июля. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Карелии ко вторнику превысила 15 тыс. га. Причиной разрастания территории, пройденной огнем, стал встречный отжиг для тушения очагов в Пряжинском районе, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

По данным властей, к вечеру понедельника в Карелии действовали 24 лесных пожара на площади 11 445 га.

"Лесопожарная обстановка в Карелии на утро этого дня: действуют 22 лесных пожара на площади 15 239 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском и Сортавальском районах. 11 пожаров на площади 8 096 га локализованы. Увеличение общей площади пожаров произошло из-за проведения встречного отжига на лесных пожарах, действующих в Пряжинском районе", - говорится в сообщении.

Наиболее сложной остается ситуация с пожарами в Пряжинском районе. По данным на вечер понедельника, в Сяпсинском лесничестве действуют несколько крупных очагов: горело 2,5 тыс. га в районе СНТ "Руга" и деревни Кудьма (угрозы для населенных пунктов сейчас нет), очаг площадью 1,2 тыс. га и в авиационной зоне (700 га). Также на территории района уже в Виданском лесничестве был обнаружен новый пожар на площади 1 га.

Всего на борьбу с лесными пожарами брошены более 500 человек, используют около 100 единиц техники.

В Карелии до 31 июля включительно введен режим ЧС. Запрещен вход в леса Суоярвского, Пряжинского, Муезерского, Сегежского и Прионежского районов. В МЧС также рекомендовали местным жителям и гостям региона воздержаться сейчас от походов в лес, а также от любой активности, связанной с открытым огнем: разведения костров, сжигания мусора, готовки пищи.