ГП направила в суд дело о попытке публикации фото Геббельса на сайте "Бессмертного полка"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело жителя Томской области, пытавшегося разместить фото Геббельса на сайте "Бессмертного полка". Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.

"Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Сахарова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей). Уголовное дело направлено в Томский областной суд", - сообщили в Генпрокуратуре.

7 мая 2020 года, а также 2 мая 2021 года Сахаров при помощи мобильного телефона оформил заявку для публичной демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны фотоизображения начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии Геббельса - одного из ближайших сподвижников Гитлера.