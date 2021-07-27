Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ямала, открывшего стрельбу в магазине

ТАСС, 27 июля. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа открыл стрельбу из травматического пистолета в магазине в городе Губкинском, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Пуровским межрайонным отделом (с дислокацией в городе Губкинский) следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"). По данным следствия, в городе Губкинский 26 июля <…> около 13:00 местный житель, находясь в помещении магазина, распложенного в промышленной зоне города, из принадлежащего ему травматического пистолета с близкого расстояния произвел выстрелы в область головы двоим мужчинам", - говорится в сообщении.

После этого мужчина попытался свести счеты с жизнью. "В настоящее время все участники происшествия находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь. С места происшествия изъято орудие преступления, проведен обыск в доме подозреваемого, назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз в отношении подозреваемого и потерпевших", - добавили в ведомстве.