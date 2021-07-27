Число жертв наводнений в провинции Хэнань в Китае увеличилось до 71

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате вызванных сильными ливнями наводнений в центральной провинции Хэнань возросло до 71. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщили местные власти.

Накануне сообщалось о 69 погибших и пяти пропавших без вести. За минувшие сутки спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших в результате затопления поезда в тоннеле метро административного центра провинции - городе Чжэнчжоу, которое произошло во вторник на прошлой неделе. Ранее власти сообщали, что в результате затопления состава погибли 12 человек, еще пять пострадали.

По данным на 12:00 (07:00 мск) 27 июля, ущерб от наводнений в разной степени понесли 13,32 млн местных жителей, пострадало свыше 1 млн га сельскохозяйственных угодий.

Как сообщали ранее власти, наводнения разрушили 10 тыс. построек, сильно повредили более 22 тыс. Прямой экономический ущерб провинции от наводнений превысил 13,9 млрд юаней (около $2,15 млрд).