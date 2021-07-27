Участники беспорядков на антиковидном митинге во Владикавказе получили до 5,5 года колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к срокам лишения свободы до 5,5 года пятерых участников беспорядков на митинге против ковидных ограничений во Владикавказе в апреле 2020 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В декабре 2020 года Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность дела, и оно было передано в Ростов-на-Дону. "Ленинским районным судом вынесен обвинительный приговор за участие в массовых беспорядках, организованных во Владикавказе", - говорится в сообщении. По решению суда, двое подсудимых приговорены к пяти годам и трем месяцам исправительной колонии общего режима, еще двое - к пяти годам исправительной колонии общего режима, один - к пяти годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима. Все участники беспорядков были осуждены по ч. 2 ст. 212 УК РФ "Участие в массовых беспорядках".

В центре Владикавказа 20 апреля 2020 года собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов. После митингов были задержаны более 100 человек, составлено свыше 170 протоколов, 65 жителям республики судом была вынесена санкция в виде административного ареста сроком до 15 суток. Также были возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов.