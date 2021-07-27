Под Саратовом столкнулись четыре машины

САРАТОВ, 27 июля. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание машин. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону во вторник.

"Автодорога Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, по предварительным данным, произошло столкновение четырех автомашин: Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105, ВАЗ-2114, в результате чего все четыре автомашины сгорели. В результате ДТП один человек погиб, четверо доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди пострадавших один несовершеннолетний.

По данным ГИБДД по Саратовской области, движение на трассе было временно приостановлено. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, по факту ДТП проводится доследственная проверка.