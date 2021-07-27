На озере Байкал произошла утечка нефтепродуктов с катера

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Загрязнение озера Байкал нефтепродуктами обнаружили в районе острова Ольхон. Утечка произошла с неисправного катера. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

"По предварительным данным, в этом районе проходил на буксире катер, который сломался, и его доставляли к месту ремонта. Но не была обеспечена безопасность бускировки: течь не устранили, нефтяное загрязнение не локализовали бонами. Поэтому за катером тянулся бензиновый шлейф. К моменту, когда на место приехали проверяющие, пятна уже не было, так как там сильное течение", - сказал собеседник агентства.

Прокуратура передала информацию в полицию, которая разыскивает виновника загрязнения. За подобное нарушение для физических лиц предусмотрен штраф до 2,5 тыс. рублей, для юридических - до 300 тыс. рублей.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.