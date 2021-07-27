СК проверит сообщения о травмировании девочки на батуте в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Следственный комитет проведет проверку по факту сообщений из СМИ о переломе позвоночника у девочки в результате падения с батута в детском парке Симферополя, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крым и Севастополю.

"В ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена публикация о том, что во время игры на аттракционе "лабиринт" в детском парке Киевского района Симферополя девочка упала на землю, не застеленную матом, получив компрессионный перелом позвоночника. Родители ребенка приложили к публикации выдержки из медицинской документации с поставленным диагнозом, сообщив, что дочка находится на лечении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее в органы Следственного комитета России пострадавшая семья не обращалась. "В настоящее время проводится процессуальная проверка на предмет наличия в действиях круга лиц признаков преступления, предусмотренных статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Органами следствия будут тщательным образом проверены действия лиц, ответственных за установку и функционирование детского аттракциона, дальнейшую проверку его безопасности. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение", - сообщается в пресс-релизе.

В пресс-службе прокуратуры Крыма добавили, что надзорным ведомством также организована проверка исполнения законодательства при эксплуатации аттракционов в детском парке. "Установлено, что 15 июля 2021 года несовершеннолетняя 2015 года рождения получила травму при пользовании аттракционом - батут в детском парке в Симферополе. В результате инцидента ребенок был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где ему была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка действиям предпринимателя по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации аттракционов". "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - уточняется в пресс-релизе.