СК в Кузбассе возбудил дело после смерти трехлетней девочки, которую мать не лечила от ВИЧ

КЕМЕРОВО, 27 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели после смерти трехлетней девочки в Кузбассе, которую мать не лечила от ВИЧ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ по региону.

По версии следствия, девочка, имея тяжелое заболевание, не получала в полном объеме назначенных лекарственных препаратов, в результате чего произошло ускоренное прогрессирование инфекции и развитие вторичных заболеваний, что повлекло за собой смерть. Медицинские документы и опрос врачей подтвердили, что в период проживания с матерью на основе сдаваемых анализов у девочки диагностировалось существенное развитие инфекции.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

В апреле 2021 года девочку передали под опеку бабушки, и периодически ребенок находился на лечении в больнице. Во время нахождения девочки в стационаре и при приеме терапии заболевание у девочки не развивалось. На основании изученных медицинских документов следствие полагает, что при надлежащем назначении лекарственных препаратов развитие инфекции можно было исключить или существенно продлить жизнь девочки.

В отношении органов опеки материалы выделены в отдельное производство. Проводится доследственная проверка.