Сафронова перевели в одиночную камеру СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, переведен в одиночную камеру СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщил его адвокат Даниил Никифоров.

"С пятницы Сафронов содержится в одиночной камере "Лефортово". Связано это с тем, что его сосед отправлен на этап, а нового соседа подобрать Ивану не могут. Там есть все необходимые условия: телевизор и холодильник", - сказал защитник. По его словам, в настоящее время его подзащитного привили в изоляторе от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V". Незадолго до перевода Сафронов написал колонку в "Ведомостях" о расследовании дел о госизмене.

Бывшего журналиста газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Задание, заключавшееся в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке, он выполнил в 2017 году. В материалах следствия указано, что он работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Вину он не признает.