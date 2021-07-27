Обвиняемый в вымогательстве и мошенничестве экс-мэр Майкопа не признает вину

МАЙКОП, 27 июля. /ТАСС/. Бывший глава администрации Майкопа Андрей Гетманов, обвиняемый в вымогательстве, незаконном приобретении и хранении боеприпасов, мошенничестве, не признает вину. Об этом он заявил на первом заседании по рассмотрению дела в Майкопском городском суде во вторник, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я не признаю себя виновным категорически ни по одному из предъявленных обвинений и готов в суде доказывать свою невиновность", - сказал он, отвечая на вопрос судьи о признании вины. По уголовному делу в качестве потерпевших проходят три жителя республики. Ими заявлен гражданский иск к обвиняемому на общую сумму 14 млн рублей. Следующее заседание состоится 4 августа.

Экс-мэр Майкопа обвиняется по ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере", ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение боеприпасов" и ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Уголовные дела возбуждались по материалам, поступившим из УФСБ России по Адыгее.

По данным СК, Гетманов в мае 2018 года потребовал от бизнесмена, занимавшегося выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции, совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики. Участки имели неравнозначную площадь и стоимость, и предприниматель сначала отказался от сделки, однако потом, опасаясь угроз чиновника, вплоть до убийства, выполнил невыгодное для себя требование. Кроме того, обвиняемый не позднее марта 2021 года незаконно приобрел и хранил в принадлежащем ему домовладении боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были обнаружены и изъяты в ходе обыска в доме чиновника.

Также бывший мэр Майкопа в июле 2017 года решил похитить имущество своего знакомого в виде прав собственности и аренды на три земельных участка, расположенных на территории Кужорского сельского поселения Майкопского района. С этой целью он убедил своего знакомого подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на земельные участки, а взамен пообещал потерпевшему передать права аренды на якобы равноценный земельный участок. В результате противоправных действий обвиняемого потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму более 3,3 млн рублей.

Гетманов был депутатом парламента Адыгеи двух созывов. На пост мэра Майкопа был переизбран в феврале 2018 года, его полномочия были досрочно прекращены горсоветом на внеочередной сессии 9 апреля.