Боец Росгвардии задержал пьяного водителя, сбившего двоих детей на дороге в Ангарске

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащий Росгвардии задержал пьяного водителя, который на автомобиле сбил двоих детей на дороге в Ангарске, а затем попытался скрыться. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Находясь на выходном дне, сержант Валентин Иванов ехал на личном автотранспорте по улице Космонавтов, когда заметил, что движущийся впереди него автомобиль ВАЗ-2107 совершил наезд на двух детей 10 и 11 лет. После чего злоумышленник, не сбавляя скорости, попытался скрыться с места происшествия", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в ведомстве, росгвардеец сразу же остановился, чтобы помочь пострадавшим и вызвать на место происшествия медиков. После этого мужчина проследовал за нарушителем. "Когда машина виновника ДТП остановилась на перекрестке, военнослужащий подбежал к автомобилю, заглушил двигатель и забрал ключи, так как у водителя наблюдались все признаки алкогольного опьянения. Затем росгвардеец вызвал на место сотрудников ГИБДД, которым и передал нарушителя", - добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, задержанный ранее был лишен водительского удостоверения за вождение в пьяном виде. Один ребенок, пострадавший в ДТП, госпитализирован с подозрением на закрытый перелом ноги.