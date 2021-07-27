На территории шести районов Калужской области действуют 10 очагов АЧС

ТАСС, 27 июля. Случаи заражения домашних животных и диких кабанов африканской чумой свиней (АЧС) выявлены в шести районах Калужской области. На данный момент все 10 очагов являются действующими, идет подготовка к изъятию и убою животных из подворий в зоне заражения, сообщил во вторник в эфире "Радио России - Калуга" главный специалист отдела организации ветеринарной работы комитета ветеринарии при правительстве региона Евгений Водолазов.

"На сегодняшний день у нас действует 10 очагов, и они зарегистрированы: два - в Юхновском районе, пять - в Дзержинском, два - в Хвастовичском и по одному - в Козельском и Износковском районах, которые буквально были выявлены в пятницу. <...> Пять очагов, которые зарегистрированы, это среди домашних свиней, один очаг - тоже среди домашних свиней, но был обнаружен труп свиньи, то есть не у каких-то владельцев, а в лесном массиве. Остальные случаи - дикие кабаны", - сказал Водолазов.

По его словам, как домашние свиньи, так и дикие кабаны в эпизоотическом очаге и на территории угрожаемой зоны, которая составляет от 5 до 20 км от очага АЧС, подлежат изъятию, бескровному убою и уничтожению. 25-26 июля были проведены подворные обходы в населенных пунктах, включенных в угрожаемую зону, количество свиней, подлежащих изъятию, уточняется. "Да, там выявилось некоторое поголовье свиней, но сейчас цифру точно не скажу, она уточняется. <...> Людям, у которых содержались свиньи, [в случае их изъятия] выплачивается компенсация по средней рыночной стоимости за один килограмм живой массы, по состоянию на июнь стоимость килограмма составляла в пределах 127 рублей", - отметил Водолазов.

Он добавил, что во всех случаях причиной заражения домашних свиней был контакт с дикими кабанами. "Они содержались в тех условиях, которые не обеспечивали [защиту] от доступа диких животных. И еще хотел бы отметить, что те животные, которые содержались в подворьях, не были на учете у ветеринарных служб и сельских администраций, то есть в похозяйственных книгах они не значились", - подчеркнул Водолазов.

Как сообщалось, в первой половине июля в Калужской области выявили два крупных очага АЧС. В одном случае заражение произошло в личном подсобном хозяйстве в Дзержинском районе, где содержали без регистрации более 160 свиней, во втором - в Юхновском районе, где местный житель самовольно организовал ферму на участке у леса и без ветеринарных документов выращивал более 100 свиней.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.