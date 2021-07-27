В Нидерландах произошел взрыв рядом с мясной лавкой

ГААГА, 27 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел рядом с халяльной мясной лавкой в голландском городе Хертогенбос. Об этом сообщила во вторник полиция Нидерландов.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник. В результате взрыва была повреждена дверь магазина, автобусная остановка, а также пять рядом стоящих автомобилей. Рядом с магазином была обнаружена вторая взрывчатка, которая не сработала. Она была нейтрализована специалистами по работе со взрывными устройствами.

В качестве меры предосторожности полиция эвакуировала жителей 13 близлежащих домов. К утру они смогли вернуться в свои жилища. О мотивах атаки пока не сообщается, проводится расследование.