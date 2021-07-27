Похитивший деньги дольщиков учредитель "Речелстроя" получил два года колонии-поселения

ТАСС, 27 июля. Центральный районный суд Челябинска признал учредителя челябинской компании "Речелстрой" Андрея Пязока и экс-гендиректора организации Сергея Вегельмана виновными в хищении денег дольщиков. Они приговорены к двум и полутора годам колонии-поселения соответственно, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Решением суда Пязок приговорен к двум годам колонии-поселения, а Вегельман - к полутора годам колонии-поселения", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, Пязок и Вегельман признаны виновными по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ ("Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов").

По данным следствия и суда, осужденные в течение 2014-2017 годов направили более 617 млн рублей средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством жилых домов. В этой связи они не смогли выполнить обязательства по передаче дольщикам жилых домов микрорайона Lake City. Потерпевшими признаны более 1,5 тыс. граждан.

Принятыми мерами в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб на сумму более 197 млн рублей. Судом по ходатайству следователя СК арестовано имущество осужденных на сумму более 54 млн рублей. Пязок был задержан в декабре 2017 года, а в июне 2018-го вышел из СИЗО под залог.