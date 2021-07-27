Возгорание на свалке под Оренбургом локализовали

ТАСС, 27 июля. Пожарные локализовали возгорание на свалке в Кувандыкском городском округе Оренбургской области на площади 400 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Во вторник режим ЧС вели в Кувандыкском городском округе Оренбургской области в связи с пожаром на свалке. По факту возгорания началась прокурорская проверка. "Пожар локализован на площади 400 кв. м. Проводится проливка территории свалки, обвалование границ участка возгорания инженерной техникой. Угрозы населенному пункту нет, эвакуация населения не проводилась, сил и средств достаточно. Погибших, пострадавших, эвакуированных нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 21 человек и 11 единиц техники.