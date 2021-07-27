По факту смерти оператора насосной станции в Курганской области возбудили уголовное дело

ТАСС, 27 июля. Уголовное дело возбуждено по факту смерти оператора насосной станции в Шадринске Курганской области. Следствие выяснило, что состояние сотрудницы предприятия резко ухудшилось из-за высокой концентрации токсичных газов в помещении станции, после чего женщина упала с высоты 3 м. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Шадринске по результатам проведения проверки по факту гибели оператора городской насосной станции в результате падения с высоты возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". <…> По предварительным данным, женщина, являясь машинистом насосной станции городских очистных сооружений, выполняла работы по очистке фильтрующих решеток колодца. Закончив очистку и поднявшись по лестнице, женщина упала с высоты 3 . на бетонный пол, получив при этом тяжелую травму головы, в результате которой спустя непродолжительное время скончалась. По версии следствия, состояние пострадавшей резко ухудшилось по причине высокой концентрации токсичных газов в помещении станции ввиду чего женщина упала с лестницы вниз, при этом производственный вентилятор в помещении был выключен", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 22 июля, 58-летняя женщина упала с лестничной площадки на бетонный пол. От полученных травм она умерла. Правоохранительные органы сейчас, в частности, проверяют документацию по соблюдению техники безопасности на объекте.